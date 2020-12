Empresário de Jesé Rodríguez nega contactos do Fenerbahçe e deixa porta aberta à MLS

Jesé Rodríguez procura novo clube após o contrato com o Paris Saint-Germain ter sido rescindido unilateralmente pelos campeões gauleses.





Esta terça-feira, em declarações ao 'AS', o empresário do antigo avançado do Sporting desmentiu os rumores de que Jesé estaria a caminho do Fenerbahçe e admitiu que está a negociar com vários clubes, um deles norte-americano."Não tive nenhum contacto com o Fenerbahçe, nem com outra equipa turca. Agora estamos a negociar com vários clubes. Um deles é da MLS. Jogar nos Estados Unidos é também uma opção para ele. Estou também a falar com clubes em Espanha e outro de outro país europeu", afirmou Gines Carvajal.