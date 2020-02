Empresário de Jovic e Lindelof envolvido em branqueamento de capitais

Fali Ramadani, empresário de jogadores como Jovic e Lindelof (ambos passaram pelo Benfica), está envolvido num escândalo de branqueamento de capitais, em Espanha. A comunicação social do país avança que a mansão luxuosa, em Maiorca, do agente de futebol foi alvo de buscas, neste domingo, durante seis horas.





Recorde-se que o negócio do, foi um dos documentos divulgados pelo 'Football Leaks', com a plataforma a denunciar que os valores envolvidos, cerca de 7 milhões de euros, com a adenda de que seria pago em cinco vezes.Mas as autoridades espanholas estão a realizar uma investigação em larga escala na ilha de Palma de Maiorca e a imprensa espanhola revela que a Guardia Civil está a apontar a mais agentes de futebol que vivem lá, nomeadamente da Europa de Leste, e que utilizam vários negócios para efetuarem o branqueamento de capitais.