Empresário de Pogba admite regresso à Juventus: «Turim continua no coração dele»

Mino Raiola, empresário de Paul Pogba, admite que o internacional francês pode regressar à Juventus na próxima temporada. O jogador de 28 anos está em final de contrato com o Manchester United e, caso não prolongue a ligação aos red devils, poderá negociar com outros clubes a partir de janeiro.



"O Pogba fica sem contrato em junho, por isso vamos conversar com o Manchester United e veremos o que acontece", começou por referir o superagente italiano, em declarações à Rai Sport.



Pogba, que representou a Vecchia Signora entre 2012 e 2016, saiu para os red devils a troco de 105 milhões de euros. Mas um eventual regresso à Juventus dependerá sempre da vontade do clube italiano em voltar a contar com o médio gaulês, de 28 anos. "Turim continua no coração dele. Há a possibilidade de o Pogba regressar à Juventus, mas também dependerá da Juventus que tal aconteça", justificou Raiola.