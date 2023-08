Empresário de Sadio Mané arrasa Bayern: «Estavam a pagar muito dinheiro por um africano...»

Bacary Cissé, agente de Sadio Mané, explicou os motivos que levaram o senegalês a deixar o Bayern de Munique e a rumar à Arábia Saudita, no Podcast L'After Foot - RMC Sport."Não foi uma decisão desportiva [de vender Sádio]. O salário dele preocupava os dirigentes alemães. Não percebiam como é que um africano chegava à Alemanha e era o jogador mais bem pago, à frente de toda a gente, queriam ver-se livre dele", começou por dizer, prosseguinfo: "Eles nunca ligaram aos seus representantes. Nunca falaram com ele pessoalmente para o informar que não o queriam no clube. Enviaram Thomas Tuchel para lhe dizer que seria a última opção para o ataque. Mané não é a estrela que é hoje graças ao Bayern, mas sim devido ao que fez ao serviço do Liverpool. Estavam a pagar a um africano muito dinheiro (19,8 milhões de euros) e isso deixava-os incomodados."Segundo Cissé, o agora companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr apresentou-se em boa forma na pré-época, o que levou os responsáveis germânicos a aumentar o valor pedido pelo passe. "Sadio foi um profissional até ao fim mas as pessoas no Bayern não foram justas. Primeiro enviaram para os media que estavam prontos para vendê-lo por 20 milhões. Mas depois do regresso aos treinos viram que Mané estava a treinar bem e aumentaram o valor para 30 milhões. Sadio não roubou. Desde o primeiro minuto que deu a palavra que ia para a Alemanha, sem abordar o valor do contrato. Os representantes negociaram por ele", rematou.