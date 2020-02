Emre Can transfere-se a título definitivo para o Borussia Dortmund

O futebolista alemão Emre Can deixou a Juventus e transferiu-se a título definitivo para o Borussia Dortmund, tendo assinado até ao final da temporada de 2024, comunicou esta terça-feira o atual terceiro classificado do campeonato alemão.

O médio internacional pela Alemanha chegou em janeiro ao Dortmund, na condição de emprestado até ao final da presente época, mas com opção de compra obrigatória fixada em 25 milhões de euros, acionada depois deste ter realizado apenas três encontros até ao momento.

Na sua carreira, Can, de 26 anos, já envergou a camisola da mannschaft por 25 vezes, representou o Bayern de Munique, no qual fez a formação, o Bayer Leverkusen, o Liverpool e a Juventus, e vai permanencer no seu país para continuar a jogar ao lado do internacional português Raphael Guerreiro, no Dortmund.