Enzo Fernández em bom plano na goleada do River Plate

Enzo Fernández, médio argentino que está na mira do Benfica, esteve em bom plano na goleada da sua equipa, por 4-0, diante dos chilenos do Colo-Colo. Esperava-se a presença de Rui Pedro Braz no estádio Monumental, enviado encarnado para assistir in loco ao desempenho jovem de 21 anos, o que não chegou a acontecer.O River garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Taça Libertadores. O médio iniciou a jogada do primeiro golo da equipa do River, marcado por Agustín Palavecino. Na segunda parte, Fernández assistiu para o golo de Nicolás de la Cruz.Os dois golos que fecharam a noite foram de David Martinez e de Esequiel Barco.River Plate apurou-se na liderança do grupo, com 13 pontos. Vai fechar a fase de grupos na próxima semana, contra o Alianza Lima, do Perú.Enzo Fernández teve um encontro esta semana com o enviado do Benfica e seu empresário. O River Plate colocou uma clausula de saída de 20 milhões de euros. "Temos jogadores que têm valor do mercado e vamos fazer com que isso seja respeitado", comentou Marcelo Gallardo, o treinador do River, em conferencia de imprensa. "Nunca fechei as portas a ninguém", acrescentou.