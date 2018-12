Enzo Pérez a caminho do Japão

A segunda mão da final da Taça Libertadores, a disputar no domingo diante do Boca Juniors (19:30), deverá ser o último jogo de Enzo Pérez enquanto jogador do River Plate. Segundo o portal Goal, o médio de 32 anos estará de malas feitas para o futebol japonês, onde tem à sua espera uma proposta financeiramente bastante aliciante, superior até a uma outra que teria vindo do México.O clube de destino do antigo jogador do Benfica não é relevado, mas o mais certo é que este possa ser o seu último grande contrato, isto depois de uma carreira que conta com uma passagem de duas temporadas pelo Valencia.