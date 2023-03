Enzo Pérez quer acabar em Maipú

Aos 37 anos, Enzo Pérez foi ovacionado pelos adeptos do River Plate no jogo com o Godoy Cruz, mas fez questão de clarificar o seu futuro. “A minha despedida não vai ser com esta camisola, como já tinha dito há dez anos. Continuo a desfrutar e a aprender, mas vou retirar-me em Maipú por um desejo pessoal e familiar”, frisou o antigo médio do Benfica, referindo-se ao Deportivo Maipú, clube da terra natal e onde começou, que disputa o 2º escalão argentino.