Enzo Pérez: «Treinei um pouco com o treinador de guarda-redes...»

Enzo Pérez já era um herói para os adeptos do River Plate, mas depois da sua atuação ontem, à baliza, no jogo da Libertadores frente Independiente Santa Fé, ganhou um lugar de honra na história do clube.





As imagens impensáveis de Enzo Pérez a jogar como guarda-redes



As imagens impensáveis de Enzo Pérez a jogar como guarda-redes

O antigo médio do Benfica, a recuperar de uma lesão numa coxa, assumiu um posto na baliza da formação argentina, depois de um surto de covid-19 ter deixado a equipa com apenas 11 jogadores. E não envergonhou ninguém. O River Plate ganhou, por"Falar do jogo não faz muito sentido, por tudo que vivemos estes dias, em que lamentavelmente sofremos com a covid-19. Ressalvo o coração, a hombridade e a personalidade. Não só dos miúdos que jogaram hoje, mas também pelo que mostrámos no domingo, no estádio do Boca. Ali também estrearam-se vários miúdos, que nos ajudaram a fazer um bom jogo. Mostrámos novamente o grupo que somos e as pessoas que somos", disse Pérez.O médio contou que recebeu umas 'dicas' de como jogar à baliza: "Os guarda-redes da equipa mandaram-me mensagens e eu perguntei algumas coisas. O treinador de guarda-redes também me deu conselhos, ontem treinámos um pouco. Ele disse-me para me concentrar na marca de penálti e para, quando a bola fosse para o lado, andar sempre na diagonal."Enzo Pérez sabe que este jogo vai entrar na história. "Eu tentei concentrar-me em ajudar a equipa, mas certamente vai falar-se muito deste jogo."