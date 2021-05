Enzo Pérez vai jogar lesionado... à baliza: médio sacrifica-se para o River Plate entrar com 11

Enzo Pérez está lesionado mas vai sacrificar-se e entrar em campo para evitar que o River Plate se apresente com apenas 10 jogadores no duelo da Taça Libertadores da próxima madrugada, em casa, frente ao Independiente Santa Fé. Mas a surpresa não fica por aqui. É que o antigo médio do Benfica vai ser... o guarda-redes da equipa argentina.





Com 20 casos de Covid-19 e os quatro guarda-redes da equipa principal infetados, o River Plate solicitou à CONMEBOL a possibilidade de inscrever dois jovens guardiões da formação, só que o pedido dos Millonarios foi negado. Por isso mesmo, ontem, a imprensa argentina escrevia que o treinador Marcelo Gallardo teria de utilizar um jogador de campo na baliza e até se apontava o principal candidato entre três possíveis soluções . Mas nenhuma delas era Enzo Pérez.

Acontece que, já ao início da madrugada desta quarta-feira, o 'Olé' revelou que o internacional argentino de 35 anos, que está a contas com uma distenção muscular na coxa direita, foi testado no treino de ontem como guarda-redes e será ele a calçar as luvas na partida referente à 5.ª jornada do Grupo D da Libertadores.



Sem contar com Enzo Pérez, o River tem apenas 10 jogadores disponíveis para o jogo - além dos 20 infetados, o defesa Javier Pinola, com um fratura no braço, não pode dar contributo à equipa - e Marcelo Gallardo não terá suplentes à sua disposição. O clube de Buenos Aires irá, assim, apresentar-se com o seguinte onze inicial: Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonathan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Leandro Peña Biafore, José Paradela; Julián Álvarez e Agustín Fontana.