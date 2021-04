Enzo Zidane tenta convencer Beckham

Filho mais velho de Zidane, Enzo está à experiência no Inter Miami, clube que é detido por David Beckham, que jogou com o craque francês no Real Madrid. Segundo a ESPN, depois de não ter vingado no Aves, nem no Almería, o médio de 26 anos tenta a sorte na equipa da MLS, que prepara a estreia no campeonato diante dos LA Galaxy, no dia 18.