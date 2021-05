Equador: Independiente del Valle de Renato Paiva vence e sobe ao terceiro lugar

O Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, venceu este sábado na receção à LDU Quito por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga equatoriana de futebol, e está no terceiro lugar do campeonato.

A equipa de Renato Paiva adiantou-se no marcador aos 21 minutos, com um golo de Faravelli, mas os visitantes empataram, aos 24', por Amarilla. Aos 33', Schunke devolveu a vantagem à equipa da casa e, já na segunda parte, Faravelli bisou na partida, aos 49.

Com este triunfo, o Independiente del Valle está no terceiro lugar do campeonato, com 19 pontos, a quatro do líder Emelec, enquanto a LDU Quito é quinta, com 18.