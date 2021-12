Equador: Rui Almeida apontado ao Emelec

Rui Almeida, ex-técnico do Gil Vicente, poderá ser o novo treinador dos equatorianos do Emelec, tendo como objetivo de recuperar o título nacional, conquistado por Renato Paiva ao serviço do Independiente del Valle. O português, de 52 anos, deverá assinar contrato por duas épocas caso Pepe Auad, principal candidato à presidência do clube, vença as eleições a 8 janeiro. Refira-se que José Almeida deverá ser o novo diretor-executivo e que o antigo internacional francês David Trezeguet tem acordo para assumir a pasta de diretor desportivo.