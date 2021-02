Equipa argentina junta irmãos Insúa

Emiliano Insúa, lateral-esquerdo argentino que representou o Sporting entre 2011 e 2013, está de regresso ao seu país e vai jogar ao lado do irmão Emanuel no Aldosivi.





O antigo defesa leonino, agora com 32 anos, chega ao emblema de Mar del Plata a custo zero depois de ter rescindido contrato com os Los Angeles Galaxy, da MLS. Já Emanuel Insúa, que pertence aos gregos do AEK de Atenas, vai jogar no Aldosivi por empréstimo até 30 de junho.