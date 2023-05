Equipa da Estónia vence por 48-0 (!) em jogo da Taça: «Tive medo que não voltassem para a 2ª parte»

No domingo, o impensável aconteceu. A jogar fora de casa, a formação mencionada venceu o FC Baltic por uns inacreditáveis 48-0! Entre os marcadores à formação amadora destacou-se um: Daniel Maanas fez, sozinho, 14 golos! "Tive medo de que eles não voltassem para o segundo tempo", disse ao portal 'Ohtuleht'. Refira-se que, ao intervalo, o marcador já registava um assinalável 20-0. "Eu mentiria se dissesse que não foi agradável", referiu Maanas, internacional jovem pela Estónia em 18 ocasiões.







O encontro foi disputado no Estádio de Wismar, com ambas as equipas a apresentarem-se com 11 jogadores cada. O árbitro apenas mostrou um cartão amarelo durante os 90 minutos num encontro visto ao vivo por 24 espectadores.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Team Helm (@team.helm) No domingo, o impensável aconteceu. A jogar fora de casa, a formação mencionada venceu o FC Baltic por uns inacreditáveis 48-0! Entre os marcadores à formação amadora destacou-se um: Daniel Maanas fez, sozinho, 14 golos! "Tive medo de que eles não voltassem para o segundo tempo", disse ao portal 'Ohtuleht'. Refira-se que, ao intervalo, o marcador já registava um assinalável 20-0. "Eu mentiria se dissesse que não foi agradável", referiu Maanas, internacional jovem pela Estónia em 18 ocasiões.Karl Erik Ott e Kristofer Johan Arro fizeram ambos 7 golos cada, mas também marcaram Renee Püvi (6), Karl-Johannes Kõiv (3) ou Frederik Mathias Helm (3). Ao todo, 11 jogadores diferentes marcaram pelo Tartu Team Helm nos 13 que disputaram a partida. Até o guarda-redes Andri Viinapuu fez o gosto ao pé.O encontro foi disputado no Estádio de Wismar, com ambas as equipas a apresentarem-se com 11 jogadores cada. O árbitro apenas mostrou um cartão amarelo durante os 90 minutos num encontro visto ao vivo por 24 espectadores.

O Tartu Team Helm chegou, após derrota, aos '32 avos' da Taça da Estónia pequena, uma competição disputada por qualquer equipa até 2ª liga daquele país. Esta formação da segunda maior cidade do estado do leste europeu perdeu, na ronda anterior, com o Levadia, por 2-1, mas a utilização de um jogador inelegível para a partida qualificou o Tartu na 'secretaria'.