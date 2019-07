Equipa de Abel Ferreira contrata médio Anderson Esiti

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, contratou o médio internacional nigeriano Anderson Esiti, que na época passada representou o Gent, anunciou esta quinta-feira o campeão grego.





De acordo com a informação divulgada no site oficial, Esiti assinou contrato por quatro épocas, até 2023, tendo o clube de Salónica - no qual alinha o médio português Vieirinha - revelado que contactou o jogador em janeiro, mas só agora formalizou a contratação.Esiti, de 25 anos, tem uma internacionalização pela seleção da Nigéria, tendo jogado no Leixões e o Estoril Praia antes de se transferir para a Bélgica, onde representou o Gent nas últimas três temporadas.