Equipa de Francisco Chaló goleia para a Taça da Argélia

Francisco Chaló segue em frente na Taça da Argélia. O Paradou AC derrotou, esta quinta-feira, o FCB Bir El Arch, por 5-0. Num jogo de sentido único, a equipa do treinador português somou 28 remates contra apenas três do adversário, todos desenquadrados.





O Paradou AC anda de pé quente, pois, no fim de semana, tinha aplicado 'chapa' 4, no campeonato, diante do AS Ain M'lila, 5.º classificado.Esta foi a terceira vitória consecutiva para Francisco Chaló, duas para a Liga e uma para a Taça.