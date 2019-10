Equipa de Francisco Chaló vence fora de portas

O Paradou AC foi esta quarta-feira à casa do 4º classificado (MC Oran) do campeonato argelino arrancar uma preciosa vitória por uma bola a zero, em duelo referente à 8ª jornada.





A equipa orientada por Francisco Chaló marcou aos 80 minutos e voltou a travar um dos mais fortes adversários depois de, há duas jornadas, ter empatado com o líder Belouizdad.

Foi o segundo triunfo no campeonato para o Paradou AC, que passa a somar sete pontos.