Equipa de Jorge Costa derrotada na Liga romena em jogo com vários portugueses

A equipa do Gaz Metan, treinada pelo português Jorge Costa, foi esta terça-feira derrotada na visita ao Astra, por 3-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga romena de futebol, somando a quarta derrota seguida no campeonato.

Montini, aos quatro minutos, marcou o primeiro golo da partida para o Astra, com Budescu a ampliar, aos 38, e Radunovic a fixar o resultado ao final, aos 43. A equipa contou com os portugueses David Bruno e Hugo Sousa.

Do outro lado, Jorge Costa ainda lançou os portugueses Ricardo Valente, Zé Manuel e Sambu na partida, mas a equipa voltou a ser derrotada, estando agora no 14.º lugar, com 13 pontos, os mesmos do Astra, que é 13.º.