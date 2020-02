Equipa de Jorge Simão a dois pontos da zona de descida após derrota na Arábia Saudita

O Al Feiha perdeu esta sexta-feira fora por 4-2 com o Al Hazm, na 17.ª jornada da Liga saudita, resultado que deixa a formação treinada pelo português Jorge Simão a dois pontos da zona de despromoção.

O Al Hazm entrou forte no jogo e, aos 34 minutos, já vencia por três golos sem resposta, apontados por Carlos Strandberg, Jonathan Cafu e Alemão. Aos 39 minutos, Hamad Al Juhaim marcou para o Al Feiha e o intervalo chegou com o 3-1 no marcador.

Já na segunda parte, o Al Hazm voltou a começar melhor e dilatou o resultado para 4-1, graças a Driss Fettouhi, e o melhor que o clube orientado por Jorge Simão conseguiu foi reduzir para 4-2, por intermédio de Samuel Owusu, fixando o resultado final.

Com a derrota, o Al Feiha segue agora na 10.ª posição com 21 pontos, enquanto o Al Hazm é 13.º com 19 pontos.