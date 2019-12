Equipa de Jorge Simão nos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita

A equipa saudita do Al Feiha, treinada pelo português Jorge Simão, qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao golear por 5-0 um adversário da terceira divisão.

O Al Feiha, 11.º no principal campeonato saudita, venceu de forma confortável o Al Drae, nono classificado no grupo B da terceira divisão do país.

Na sexta-feira, a Taça terá mais dois treinadores portugueses em competição, com os campeões Al Nassr, de Rui Vitória, a receberem o Al Bukayriyah, da segunda divisão, e o Al Taawon, de Paulo Sérgio, detentor do troféu, a visitar o Al-Ain.