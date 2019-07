O Jeonbuk Motors, bicampeão sul-coreano treinado pelo português José Morais, atrasou-se esta quarta-feira na luta pelo título na Coreia do Sul, ao consentir um empate a dois golos na receção ao Jeju United.Em jogo da 23.ª jornada do campeonato, o empate deixou o Jeonbuk a dois pontos do agora líder isolado Ulsan Hyundai, que na terça-feira venceu em casa o Seul, por 3-1.Hoje, a jogar em casa, José Morais viu a sua equipa adiantar-se no marcador aos 26 minutos, graças a um autogolo de Jung Woo-Jae, mas o Jeju United conseguiu anular a desvantagem, ainda na primeira parte, por Il-Lok Yun, aos 39.Na segunda parte, o Jeonbuk voltou a marcar, por Son Joon-Ho, aos 53 minutos, mas o adversário anulou uma vez mais a diferença, com Nam Jun-Jae a fazer o 2-2, aos 78.