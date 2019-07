Equipa de José Morais empata mas continua a liderar na Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, empatou este domingo 1-1 na receção ao Ulsan Hyundai, em jogo da 21.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, que opôs os dois primeiros classificados da prova.





A equipa orientada por José Morais, bicampeã sul-coreana, inaugurou cedo o marcador, aos 10 minutos, na sequência de uma grande penalidade concretizada pelo avançado Dong-Gook Lee, mas os visitantes restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, aos 36, através do médio Min-Kyu Joo.O Jeonbuk manteve-se na liderança do campeonato da Coreia do Sul, com um ponto de vantagem sobre o Ulsan, que tem menos um jogo realizado, e três sobre o FC Seul, terceiro classificado.