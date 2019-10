Equipa de José Morais inicia fase final da liga sul-coreana com vitória

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, estreou-se este domingo na fase final da liga sul-coreana de futebol com uma vitória em casa sobre o Pohang Steelers, por 3-0.Em jogo da 34.ª jornada, primeira do grupo de apuramento do campeão, o brasileiro Ricardo Lopes (13 minutos), Moon Seon-min (49) e Kwon Kyung-won (69) marcaram os golos da vitória do bicampeão em título.A equipa de José Morais soma agora 71 pontos e continua a um de distância do Ulsan Hyundai, que foi hoje ao terreno do Daegu vencer por 2-1, para conservar a liderança nesta luta a dois pela conquista do campeonato.A quatro rondas do final, Jeonbuk Motors e Ulsan Hyundai são as duas únicas equipas com hipóteses de chegar ao título e têm encontro marcado para a 37.ª e penúltima jornada.