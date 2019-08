Equipa de José Morais sobe à liderança na Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, recuperou esta sexta-feira o comando do campeonato sul-coreano, ao vencer por 3-0 na receção ao Ulsan Hyundai, anterior líder, em jogo da 26.ª jornada.





O bicampeão sul-coreano colocou-se em vantagem apenas na segunda parte, graças a um autogolo de Young-Sun Yun, aos 50 minutos, consolidando o triunfo com um 'bis' do avançado brasileiro Ricardo Lopes, aos 52 e 64, tendo ainda desperdiçado uma grande penalidade, pelo brasileiro Samuel, aos 59.A equipa orientada por José Morais, que partiu para o confronto de hoje no segundo lugar do campeonato, com menos dois pontos do que o Ulsan, ultrapassou no topo da classificação o único rival na luta pelo título, passando a dispor de um ponto de vantagem.