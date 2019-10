Equipa de José Morais termina fase regular da Liga sul-coreana em segundo

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, terminou este domingo a fase regular da liga sul-coreana no segundo lugar, ao empatar 0-0 no estádio do Incheon, em jogo da 33.ª e última jornada.





O nulo concedido na visita ao penúltimo classificado impediu o bicampeão sul-coreano de ultrapassar no topo da classificação o Ulsan Hyundai, que perdeu por 2-1 no reduto do Pohang, com dois sofridos nos últimos cinco minutos do encontro.A equipa de José Morais parte com um ponto de atraso em relação ao líder para a segunda fase do campeonato, cujo apuramento do campeão será disputado pelos seis primeiros classificados da época regular.