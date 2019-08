Equipa de José Morais vence e aproxima-se da liderança na Coreia do Sul

O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, venceu este domingo no terreno do Pohang, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, e ficou a dois pontos do líder Ulsan.





O brasileiro Ricardo Lopes e Han Seung-Gyu marcaram os golos do Jeonbuk, aos 71 e 78 minutos, respetivamente, enquanto o também brasileiro Wanderson Carvalho reduziu para os anfitriões, aos 89.Com este triunfo, o Jeonbuk soma 53 pontos, menos dois do que o líder e próximo adversário Ulsan, que hoje empatou em casa com o Daegu (1-1).