Equipa de José Morais vence e mantém distância para o líder na Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, venceu este domingo por 3-0 na receção ao FC Seul, em jogo da 13.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, recolocando em três pontos o atraso para o líder Ulsan Hyundai.

O avançado Kyo-Won Han inaugurou o marcador para o tricampeão sul-coreano, aos 13 minutos, cabendo ao médio Seung-Ki Lee, aos 45, e ao avançado brasileiro Gustavo, aos 63, aumentaram a vantagem frente ao penúltimo classificado da prova.

O Jeonbuk Motors consolidou o segundo lugar no campeonato, a três pontos do Ulsan Hyundai, que no sábado se tinha distanciado de forma provisória, ao golear por 5-1 no estádio do Sangju Sangmu, quarto posicionado.