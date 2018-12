Equipa de Maradona perde final do Torneio de Abertura da segunda liga mexicana

Os Dorados de Sinaloa, equipa treinada por Diego Maradona, perdeu no domingo a final do Torneio de Abertura da segunda divisão mexicana, ao sair derrotada por 4-2, após prolongamento, no estádio do Atlético San Luis.A equipa treinada por Maradona, um dos melhores jogadores da história do futebol, tinha vencido por 1-0 na primeira mão da final, na quinta-feira, e até entrou melhor no segundo confronto, com um golo de Jorge Cordoba, aos 33 minutos, mas o Atlético San Luis conseguiu dar a volta ao resultado e à final.O avançado Nicolas Ibanez empatou ainda antes do intervalo, aos 54+3 minutos, e, apesar de Edson Rivera ter recolocado os visitantes em vantagem, aos 57, o autogolo de golos Diego Barbosa, aos 67, e o tento de Ian Gonzalez Nieto, aos 77, levaram o jogo para o prolongamento, decidido a favor dos anfitriões com um remate certeiro de Leandro Torres, aos 104.Maradona, que tinha sido expulso na primeira mão da final, por ter insultado jogadores e membros da equipa técnica adversária, assistiu nas bancadas do estádio do Atlético San Luis ao segundo jogo da final do Torneio de Abertura na bancada.