Equipa de Paulo Sérgio nos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al-Taawon, detentor do título e treinado pelo português Paulo Sérgio, apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, ao vencer por 2-0 em casa do Al-Ain.

Um golo em cada parte, o primeiro apontado pelo cabo-verdiano Héldon, aos 22 minutos, e o segundo pelo brasileiro Nildo Petrolina, aos 60, permitiram à equipa de Paulo Sérgio manter-se na luta pela defesa do título.

Ainda esta sexta-feira, o Al-Nassr, campeão saudita e orientado pelo português Rui Vitória, recebe o Al Bukayriyah, igualmente em jogo dos 16 avos de final da prova.

Na quinta-feira, o Al-Feiha, treinado por Jorge Simão, qualificou-se também para os oitavos de final, ao receber e golear o Al-Drea por 5-0.