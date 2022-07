Equipa de Pedro Caixinha regressa às vitórias no campeonato argentino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Talleres de Córdoba, treinado pelo português Pedro Caixinha, impôs-se na quinta-feira por 1-0 na receção ao Banfield, na nona jornada do campeonato argentino de futebol, após sete jogos seguidos sem vencer na prova.

Um golo marcado aos 17 minutos pelo avançado colombiano Diego Valoyes foi suficiente para assegurar o triunfo do Talleres de Córdoba, que não ganhava no campeonato desde a ronda inaugural, quando bateu por 2-0 o Sarmiento de Junín, há cerca de um mês e meio.

A equipa orientada por Pedro Caixinha, que naquele período sofreu cinco derrotas e concedeu dois empates, subiu para o 23.º lugar, com oito pontos, enquanto o Banfield é 13.º classificado, com 12, numa competição liderada por Argentinos Juniors e Atlético Tucumán, ambos com 19.