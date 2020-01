Equipa de Rui Vitória empata e tem liderança em risco na Arábia Saudita

O Al Nassr empatou esta sexta-feira 1-1 em casa com o Al Ittihad, resultado que compromete o primeiro lugar na Liga saudita de futebol da equipa orientada pelo técnico português Rui Vitória.

Contra as expectativas, a primeira parte foi dominada pela formação visitante, que ocupa um modesto 13.º lugar na tabela classificativa, mas os golos só chegaram no segundo tempo: o primeiro para o Al Nassr, apontado pelo médio brasileiro Petros (47 minutos), com o Al Ittihad a reagir logo a seguir (50') por intermédio do também canarinho Romarinho.

Como o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro, as equipas repartiram os pontos e o Al Nassr conta agora com 30 pontos em 14 jornadas, mas pode ser alcançado no topo da tabela já no sábado pelo Al Hilal, caso este vença na receção ao quarto classificado, o Al Wehda.

De resto, como o Al Hilal conta neste momento com 27 pontos, mas menos dois jogos realizados do que o Al Nassr, pode mesmo vir a roubar o primeiro lugar à turma treinada por Vitória.