Equipa de Rui Vitória nos 'quartos' da Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao vencer por 4-2 no estádio do Damac, onde esteve a perder por 2-0.

O bis de Abusharara, aos 39' e 44', deu uma vantagem confortável ao Damac, mas o Al Nassr virou o resultado com um hat-trick de Hamdallah, aos 45'+5, 83' e 84' (os dois primeiros de grande penalidade) e um golo de Al Shehri, aos 76', já depois da expulsão de Al Najai nos anfitriões, os 67'.

Na segunda-feira, o Al-Taawon, detentor do troféu e treinado pelo português Paulo Sérgio, tinha sido eliminado nos oitavos de final da prova, ao perder por 1-0 no terreno do Abha.