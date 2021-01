Equipa de Sá Pinto travada pelo Hatayspor

O Gaziantep, treinado pelo português Sá Pinto, empatou este domingo a um golo na receção ao Hatayspor, na 21.ª jornada da Liga turca, e segue em quarto lugar, agora mais distante dos três primeiros.

A equipa orientada por Sá Pinto esteve a ganhar desde o minuto 30, altura em que o médio brasileiro Jefferson inaugurou o marcador, até aos 90'+8, quando um compatriota, o lateral esquerdo Júnior Morais, fez um autogolo e impediu o treinador português de alcançar a primeira vitória no comando técnico da equipa.

Com este empate, o Gaziantep segue em quarto lugar, com 35 pontos, numa tabela liderada pelo Besiktas, com 44, seguido por outros dois grandes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, segundo e terceiro, ambos com 39, enquanto o Hatayspor segue no sexto posto, com 32.

De referir que este foi o segundo jogo do Gaziantep orientado por Sá Pinto, depois de se ter estreado com uma derrota por 3-0 em casa do Rizespor, na jornada anterior.

O técnico português tinha sido recentemente despedido do Vasco da Gama, depois de ter somado três vitórias em 15 jogos no comando técnico da equipa carioca, mas esteve pouco tempo inativo ao ser contratado até junho de 2022 pelo Gaziantep, sucedendo ao turco Erdal Gunes, afastado do cargo após a eliminação da equipa na Taça da Turquia, frente ao Konyaspor.