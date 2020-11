Equipa de Vítor Pereira vence na Champions asiática e fica perto dos playoffs

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu este sábado por 2-1 o Yokohama Marinos, em jogo da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões asiática, ficando muito perto do apuramento para os playoffs.

Depois da primeira derrota na prova, sofrida na quarta-feira, perante o mesmo adversário, a equipa chinesa desforrou-se, graças aos tentos anotados por Cai Huikang, aos 14 minutos, e Ricardo Lopes, os 55, depois de Ado Onaiwu ter restabelecido a igualdade, ainda no primeiro tempo, aos 21.

O triunfo deixa a equipa de Vitor Oliveira na liderança do grupo, mas com os mesmos nove pontos dos japoneses, mais cinco do que o terceiro colocado, o Jeonbuk, treinado por José Morais, e mais oito do que último classificado, o Sydney FC, quando faltam disputar dois jogos.

Os jogos decorreram em Doha, cidade do Qatar que serve de 'bolha', devido à pandemia da covid-19, para a conclusão da fase de grupos da 'Champions' asiática.