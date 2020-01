Equipa de Wuhan chegou a Málaga: «Não somos vírus ambulantes, somos desportistas»

A equipa de futebol do Wuhan Zall, da cidade chinesa originária da epidemia de coronavírus, chegou esta quarta-feira ao Aeroporto de Málaga, cidade espanhola onde vão estagiar, sem apresentar quaisquer sintomas de infeção.

Segundo o ministério da saúde, a equipa da primeira divisão chinesa chegou hoje proveniente de Istambul, onde fez escala depois de partir de Xangai, após ter estado a treinar em Guangzhou, a mil quilómetros de Wuhan, desde 04 de janeiro.

"Constata-se que não há incidências de saúde entre os passageiros, isto é, nenhum apresenta sintomas", apontaram fontes ministeriais à agência noticiosa EFE.

Cerca de 30 jogadores liderados pelo treinador espanhol José González, que se juntou à comitiva no aeroporto, seguem agora para Sotogrande, onde vão estagiar até 14 de fevereiro, antes do arranque da 'Superliga' da China.

Segundo o técnico, a equipa treina "há 25 dias fora de Wuhan", reiterando que não há "perigo para ninguém" e que o "período de incubação há muito que expirou" em todos os integrantes da comitiva. "A Junta da Andaluzia estabeleceu o protocolo necessário. Estão a trabalhar em conjunto com o médico da equipa, porque ninguém deseja nenhuma incidência. Estaremos dispostos a submeter-nos a controlos periódicos. (...) Não somos vírus ambulantes, somos desportistas", declarou.

Desde o início do mês, um novo coronavírus, que provoca pneumonias virais, foi detetado na China, onde as autoridades já anunciaram mais de 5.900 casos da doença, com 132 mortes registadas.

A origem deste surto de um novo vírus ainda não está completamente esclarecida, sendo que a transmissão pessoa a pessoa já foi confirmada, embora as circunstâncias exatas do modo de transmissão estejam também por esclarecer.

A cidade de Wuhan, onde o surto terá tido início, tem 11 milhões de habitantes -- população idêntica à de Portugal -- e é a sétima maior cidade da China. Neste momento, a cidade encontra-se em quarentena.