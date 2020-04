Equipa escocesa declarada campeã apesar de estar em 3.º (a 12 pontos do líder)

É um dos casos mais insólitos de definição de campeões antecipados por conta do surto do coronavírus. Na Escócia, no campeonato junior da região Oeste do país, o Auchinleck Talbot foi declarado vencedor do campeonato apesar de à data da suspensão da prova estar em terceiro, com menos 12 pontos do que o líder, o Kilwinning Rangers.





A situação é estranha, mas explica-se pela estatística e pelo facto de nem todas as equipas terem disputado o mesmo número de jogos. Por isso, ao invés de olhar para o total de pontos, a Associação Escocesa de Futebol Jovem decidiu definir as posições finais com base na média dos jogos disputados por cada uma.Ora, por ter disputado menos nove encontros do que o primeiro colocado, o Talbot acabou por sair a sorrir, já que nesta fórmula de definição acabou com uma média de 2,56 pontos (tinha 41 pontos em 16 jogos), contra os 2,12 do Rangers (53 pontos em 25 partidas). Já o segundo colocado na tabela antes da suspensão, o Pollok, tinha 42 pontos conquistados em 22 partidas, pelo que fechou a Liga nesta fórmula em terceiro, com 1,9 pontos."Acreditamos que temos de reconhecer cada clube que teria maiores chances de conquistar as respetivas ligas. O sucesso tem de ser reconhecido mesmo que certos fatores acabem por definir a situação", explicou a Associação em comunicado.