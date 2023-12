Equipa mais dominadora do mundo mora no Turquemenistão: campeã com 30 pontos de avanço

Já houve na história do futebol equipas dominadoras e invencíveis, como por exemplo o Arsenal de 2003/04, mas há muito que não se ouvia falar de uma história similar. Aconteceu no Turquemenistão, país no qual o campeão de 2023 foi o Arkadag, uma equipa que venceu os 20 encontros que disputou, com 70 golos marcados e 14 sofridos. Foi um ano de tal forma dominador que o segundo colocado, o Altyn Asyr, terminou com menos 30 pontos!Os números são desde logo impressionantes, mas toda a história deste título é, digamos, peculiar.Tudo porque esta equipa foi fundada apenas no início deste ano, por ideia de Gurbanguly Berdymukhamedov, líder totalitário que comandou os destinos no país entre 2007 e 2022 e que, no ano passado, passou a 'pasta' ao seu filho. Assim que fundou a equipa, Berdymukhamedov colocou-a no primeiro escalão do futebol do Turquemenistão e construiu um plantel ao 'pescar' os craques de todas as equipas rivais. E foi assim que, de forma demolidora, arrasou tudo e todos, ainda que, em algumas partidas, tenha havido relatos de que os árbitros... deram uma 'mãozinha'.Se o clube nasceu por ideia de Gurbanguly, o mesmo se aplica à própria cidade que lhe dá nome. Trata-se de uma cidade futurista, construída no espaço de cinco anos e que foi fundada em junho. Custou cerca de cinco mil milhões de dólares e, apesar de todo este investimento, ainda não está propriamente habitada - está projetada para ser casa de 73 mil pessoas. Todos os edifícios são de cor branca e todos os blocos de apartamentos têm sete andares - por ser este número considerado de sorte. Por outro lado, na cidade apenas será permitida a circulação de veículos elétricos.