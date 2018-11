Equipa 'matou-o' e ele nem queria acreditar: «Disseram até que iam enviar o caixão para Espanha»

Dado como, que assim quis evitar ir a um jogo, o espanhol Fernando Lafuente nem queria acreditar quando soube da notícia. A equipa amadora irlandesa do Ballybrack FC comunicou à Liga do país o falecimento do jogador num acidente de moto e o organismo chegou, inclusivamente, a decretar que se fizesse um minuto de silêncio nas restantes partidas no último fim-de-semana."Acabei por levar este assunto um pouco na brincadeira. Ninguém se magoou, eu estou bem. Quando estive no Ballybrack FC toda a gente se portou bem comigo", começou por dizer Fernando ao programa 'El Larguero', que se encontrava em Espanha há quatro semanas quando foi dado como morto. "Parece que queriam livrar-se de um jogo e alguém teve a brilhante ideia de me matar. Como eu não estava lá..."Só que a história cheirou logo a esturro, a Liga contactou os hospitais e morgues e não havia registos de um cidadão espanhol morto num acidente de viação. "Fizeram investigações e descobriu-se a verdade. O clube fez um comunicado e telefonaram-me a pedir desculpas. Eu só soube ontem às 8 que tinha morrido. Disseram até que iam enviar o meu caixão para Espanha. A minha família e a minha namorada souberam do sucedido e liguei logo para os tranquilizar. Todos os capitães usaram uma fita negra e fazerem um minuto de silêncio..."