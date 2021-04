Equipa norte-americana lança equipamento para confundir os adversários

Já vimos muita coisa no mundo dos equipamentos, mas aquilo que os Maryland Bobcats FC fizeram é capaz de ser algo nunca visto. Modesto conjunto da National Independent Soccer Association, o terceiro escalão do futebol norte-americano, a equipa de Montgomery County aliou-se à marca Hummel para desenhar um equipamento especificamente pensado para... confundir os adversários.





Intitulado de Glitch ("falha" em português), o novo equipamento destaca-se pelo seu aspeto algo exótico, mas a verdade é que as cores ali apresentadas têm uma justificação lógica, pelo menos por quem a desenvolveu. "Como uma falha informática, este equipamento junta os melhores aspetos das camisolas mais loucas dos 80 e 90 e acrescenta-lhe algo moderno e novo", pode ler-se no site do clube.Se vai ou não confundir os adversários, só os resultados dirão, mas aqui emnão conseguimos ficar indiferentes à imaginação norte-americana...