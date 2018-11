Equipa peruana de Jack Sparrow perto de protagonizar feito digno de filme

O Molinos El Pirata FC é uma equipa amadora peruana cujo símbolo é Jack Sparrow, a famosa personagem de 'Pirata das Caraíbas', interpretada por Johnny Depp. Se o símbolo pode ser interpretado de forma jocosa e pouco profissional, o rendimento desportivo da equipa mostra o contrário.É que a formação da região de Lambayeque está entre os quatros finalistas da Taça do Peru, juntamente com UDA de Huancavelica, Alianza Universidad de Huánuco e Santos FC de Ica. Esta prova, criada em 1967, junta 25 mil equipas amadoras, cujo vencedor ganha o passaporte para jogar na primeira divisão, enquanto o finalista vencido sobe à segunda. O Molinos El Pirata FC foi campeão da região de Lambayeque e vai agora disputar a subida à primeira divisão num torneio quadrangular cuja prova tem dado tantas alegrias a esta equipa. É que nos quartos-de-final da competição, o Molinos perdeu por 3-0 na primeira mão, mas conseguiu consumar a reviravolta com uma goleada por 5-1.... é Jack Sparrow que paga. O primeiro jogo é frente ao Santos, equipa que utiliza o mesmo emblema da equipa brasileira, mas a direção decidiu retirar Jack Sparrow como símbolo do clube e substituí-lo por outro mais original e para evitar divergências com a Disney por uso indevido do famoso pirata. E parece que a equipa já arranjou novo símbolo. Jack Sparrow saiu de cena, mas ficou o pirata.