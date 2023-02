Equipas com menos derrotas desde o início de 2022: Ronaldo, Nuno e Abel estão na lista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pra quem quer repostar esses dados no story ou mandar para os amigos, já postamos lá no Insta também!



Se ainda não segue a gente por lá, cola pra conferir mais conteúdos originais exclusivos! https://t.co/DedxaGpXNm https://t.co/ag4F3JRefI pic.twitter.com/fRVeEZI5cy — Análise Verdão (@AnaliseVerdao) February 21, 2023

A contagem foi feita pelo 'Análise Verdão', página dedicada ao Palmeiras, porque a equipa orientada por Abel Ferreira também entra na lista das que tem menos derrotas desde início de 2022. Mais concretamente, a equipa brasileiro ocupa o 5.º lugar com apenas 7 derrotas em... 84 jogos.O Palmeiras é, aliás, o clube com mais partidas disputadas nesses período. O Al Nassr de Cristiano Ronaldo lidera esta estatística, com 5 derrotas em 36 jogos. Segue-se o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo (5 derrotas em 38 jogos), Al Hilal (6 derrotas/51 jogos) e Bayern (6 derrotas/53 jogos).