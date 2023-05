Eric Dier: «Portugal foi o país que me criou»

Eric Dier chegou a Portugal com apenas 7 anos e não esconde o seu amor pelo país. Agora, com 29 anos, representa o Tottenham em Inglaterra, mas não esquece o país luso... nem os seus sumos de laranja, que considera serem diferentes em comparação com as ilhas britânicas."É sempre esquisito quando Portugal e Inglaterra jogam. Obviamente, sou inglês, mas sim… Eu digo sempre que sou inglês, mas sou de Portugal. É assim que eu explico. Tinha 7 anos quando fui para Portugal e não me lembro de nada de Inglaterra [antes dessa idade]. Para mim, Portugal foi o país que me criou. Acho que é assim que eu explico sempre: sou inglês, mas sou de Portugal, e por isso, esse tipo de questão foi sempre difícil para mim", disse o ex-Sporting em entrevista à Eleven ue irá para o ar na íntegra amanhã, às 19 horas.Sobre o que mais gosta em Portugal, Eric Dier é claro: "O sumo de laranja natural! Para mim, as laranjas de Portugal são diferentes das de cá."E acrescenta: "Aquele ambiente do café, do pequeno-almoço em Portugal… Isso, se calhar, é a coisa de que eu gosto mais. Aquele sumo de laranja natural, um croissant misto - uma coisa assim -, que aqui não há… Isso não existe. A comida é diferente - é completamente diferente. É como o tempo - é completamente diferente. Bifinhos com natas, cogumelos e arroz… O arroz de Portugal! Aqui não existe também".