Eriksen de regresso à seleção dinamarquesa mais de oito meses após sofrer paragem cardíaca

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.

Christian Eriksen está de regresso à seleção dinamarquesa para disputar os jogos de preparação frente a Holanda e Sérvia, mais de oito meses depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o Euro'2021 , no encontro frente à Finlândia.O anúncio foi feito esta terça-feira por Kasper Hjulmand, selecionador do país.Eriksen, recorde-se, assinou pelo Brentford no último dia do mercado de inverno, e menos de um mês depois fez a sua estreia oficial na Premier League frente ao Newcastle. Nas últimas duas partidas da competição, jogou durante os 90 minutos.A Dinamarca defrontará a Holanda no dia 26 de março (sábado) pelas 19h45. Na terça-feira seguinte, dia 29, mede forças com a Sérvia, pelas 17h00.