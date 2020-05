Eriksson recorda Benfica para elogiar Gerrard: «Ele tem uma forte personalidade»

Steven Gerrard é uma lenda do Liverpool, um clube onde começou a carreira ainda jovem e deixou de jogar ao mais alto nível em 2015, cumprindo ainda duas temporadas na Major League Soccer, no LA Galaxy. Em 2018, teve o primeiro desafio para treinar enquanto técnico principal e Sven-Göran Eriksson deixa elogios ao antigo capitão dos reds, hoje ao serviço do Rangers.





"O Rangers e o Celtic são dois clubes gigantes. Não apenas na Escócia, também o são a nível internacional. Todos os países têm estas potências. Em Espanha há o Barcelona e o Real Madrid. Experienciei isso com o Benfica em Portugal e na Escócia há essas duas. Treinar um desses clubes gigantes é uma grande honra. É fantástico mas é precisa uma personalidade forte. O Stevie tem-na. Tenho a certeza que o Rangers conseguirá desafiar o Celtic", reiterou o técnico sueco, de 72 anos, em declarações ao 'Daily Mail'.Eriksson orientou Gerrard quando assumiu a seleção principal inglesa entre 2001 e 2006 já depois de ter treinado o Benfica em dois períodos distintos: entre 1982 e 1984; e entre 1989 e 1992.