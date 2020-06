«És um craque, mas tens de dar mais porrada»: o conselho de Mourinho que ex-Sporting ignorou

Antigo jogador de Sporting, Sp. Braga e Rio Ave, Alberto Rodríguez não chegou a ser comandado por José Mourinho na sua passagem pelo nosso país, mas a verdade é que numa das temporadas no conjunto minhoto, em 2007, recebeu um conselho por parte do atual treinador do Tottenham. A ligação entre ambos deu-se através de um amigo de ambos e foi partilhada pelo próprio defesa, à Movistar Deportes.





"Estava com um dirigente que era muito amigo do Mourinho, o treinador era o Jorge Costa. Acabámos o treino, chamaram-me e ali estava o Mourinho. Fiquei surpreendido, pois não sabia que se conheciam e o que me disse foi: 'Vou ser-te claro. És um grande central, mas tens de dar mais porrada. Os avançados têm de sentir-te. Jogas bonito, és um craque, mas tens de dar porrada'. Não sei se foi por o meu treinador ser o Jorge Costa, que foi capitão dele no FC Porto e que dava muita porrada... (risos). Lembro-me de me ter dito isso, mas a verdade é que não lhe fiz muito caso", confessou o defensor peruano, de 36 anos, atualmente vinculado ao Alianza Lima.