«És um grande filho da p...»: ex-internacional israelita insulta Benzema em cinco línguas diferentes

David Aouate, antigo guarda-redes internacional por Israel, recorreu este domingo às redes sociais para insultar Karim Benzema por um comentário que o avançado franco-argelino publicou no Twitter/X sobre as mais recentes atrocidades que o grupo terrorista Hamas tem feito em Faixa de Gaza, Israel. "As nossas orações vão para o povo de Gaza, mais uma vez vítima de bombardeamentos injustos que não poupam nem mulheres nem crianças", escreveu o agora jogador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ao que David Aoaute respondeu: "És um grande filho da p...", em cinco idiomas distintos: israelita, francês, inglês, árabe e ainda espanhol.Formado no Maccabi Haifa (Israel), David Aouate chegou ao futebol espanhol em 2003, altura em que assinou pelo Racing Santander. Três épocas depois rumou ao Deportivo de La Coruña. Entre 2009 e 2014, ano em que se retirou do futebol, representou o Maiorca. Ao serviço do seu país, David Aouate somou 78 internacionalizações pela seleção de Israel.