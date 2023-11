Escândalo à vista: França pode ser desclassificada em pleno Mundial Sub-17

A França está em ação no Mundial de Sub-17 e, em teoria, tem caminho aberto para chegar às meias-finais, já que no sábado tem encontro marcado com o 'outsider' Usbequistão, mas a sua caminhada no torneio corre o risco de ser travada de forma abrupta na secretaria. Tudo por causa da possível utilização irregular no torneio de Yanis Issoufou, avançado do Montpellier que nas rondas de qualificação para o torneio atuou pela seleção do Niger.Segundo o portal 'Sport News Africa', a situação foi trazida ao conhecimento da FIFA por parte da seleção do Burkina Faso, derrotada pelos franceses na fase de grupos e terceira colocada no Grupo E - ainda atrás dos Estados Unidos. Os africanos terão feito notar as suas reservas quanto a este tema e expressaram a sua intenção de apresentar um protesto, pedindo a desclassificação da França pela utilização irregular do jogador em causa, que após jogar pelo Niger nas rondas de qualificação apenas podia alinhar pelos franceses caso a FIFA fosse informada da troca oficial de nacionalidade. Algo que não aconteceu.Esta 'ameaça' levou mesmo a França a deixar o jogador, que tinha jogado nas três primeiras jornadas, de fora da ficha de jogo para a partida dos oitavos-de-final diante do Senegal, que os gauleses venceriam no desempate por penáltis. Os senegaleses poderão também estar tentados a apresentar também eles um protesto, ainda que o avançado não tenha jogado nesse encontro.