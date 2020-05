Escândalo envolvendo Sebastián Villa 'atinge' Carlos Queiroz: federação colombiana reage

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) já reagiu ao caso Sebastián Villa. O jogador foi acusado publicamente pela companheira de violência doméstica, situação, que segundo o advogado de Daniela Cortés, já teria acontecido outras vezes e que a federação tentou sempre esconder.





Jogador acusado de espancar a namorada garante: «Tenho mãe e irmãs» Jogador acusado de espancar a namorada garante: «Tenho mãe e irmãs»

A carregar o vídeo ...

"Daniela denunciou atos de violência deste tipo. Mas quando ele foi chamado para jogar pela seleção colombiana, foi criado um grupo para convencê-la a retirar a denúncia", afirmou o advogado Fernando Burlando.Situação que a FCF desmente, assegurando que nunca teve conhecimento da situação denunciada por Daniela e que nunca houve interferência no assunto: "Nenhum membro da Federação Colombiana de Futebol ou da equipa técnica da Seleção teve conhecimento dos eventos denunciados nos últimos dias sobre o jogador Sebastián Villa", refere."A FCF rejeita enfaticamente qualquer tipo de violência", refere a FCF, sublinhando: "não estamos dispostos a permitir, sem provas e de forma irresponsabilidade, um meio de comunicação sugira que a Federação Colombiana de Futebol encobriu um facto desta natureza."A FCF refere ainda que o selecionador Carlos Queiroz está "muito preocupado" com a situação. "É uma questão lamentável e dolorosa. Estamos a aguardar a apresentação dos relatórios da Justiça e também do Boca Juniors. Com base nisso, o treinador Queiroz irá tomar as suas decisões para o futuro", assegurou o presidente da FCF, Ramón Jesurún, à Rádio W.