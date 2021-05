Escândalo no México: jogadores do América filmados em festa com álcool e 'bailarinas exóticas'

É a notícia do momento do México. Quatro jogadores do América, clube segundo classificado no campeonato, resolveram celebrar o apuramento para a meia-final da Liga dos Campeões da Concacaf numa festa onde compareceram sem as respetivas esposas ou namoradas, mas onde estavam "bailarinas exóticas" - conforme escreve o jornal 'Record' do México - quebrando as regras da prevenção da covid-19 decretadas pela liga do país.





Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez e Leonardo Suárez foram os jogadores que estiveram na referida celebração, que teve lugar a sul da Cidade do México.Este convívio, regado com muito álcool, aconteceu no mesmo dia em que o clube promoveu um churrasco com o plantel.Uma televisão mexicana mostrou um vídeo dos jogadores a manterem, alegadamente, relações sexuais com algumas das "bailarinas exóticas". O jornal Record México recorda que três dos quatro futebolistas são comprometidos e têm filhos.